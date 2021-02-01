Эксперты Конгресса считают, что санкции США чреваты последствиями для доллара

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Санкции, которые США вводят в отношении России, Ирана, Венесуэлы и других государств, в принципе способны подорвать позиции американского доллара и негативно отразиться на экономике Соединенных Штатов. Такой вывод содержится в кратком обзоре исследовательской службы Конгресса США, опубликованном 15 января.

"Официальные лица, определяющие политический курс, длительное время выражают обеспокоенность тем, что систематическое применение Соединенными Штатами санкций, ограничивающих доступ к американской финансовой системе, могли бы подорвать позиции доллара США в мировой экономике", - отмечается в документе. Его авторы напоминают, что после Второй мировой войны американский доллар широко используется в международной торговле при осуществлении финансовых операций, принося Соединенным Штатам немалую экономическую выгоду, в том числе за счет низких ставок заимствований.

Уход от зависимости от доллара

В обзоре констатируется, что Вашингтон активно использует доллар для достижения своих внешнеполитических целей, включая введение ограничений на доступ таких стран, как Россия, Иран и Венесуэла, к финансовым рынкам и сфере обращения американского доллара. "Власти многих зарубежных стран, ставших объектами финансовых санкций со стороны США и их экономических партнеров, во все большей степени рассматривают возможности и придумывают способы снижения своей зависимости от американского доллара. В случае перехода этих государств от доллара США на альтернативные валюты Соединенные Штаты могут столкнуться с рядом экономических последствий, включая высокие затраты на заимствования", - предупредила исследовательская служба Конгресса.

Ее эксперты считают, что экономические санкции США косвенно способны негативно сказаться на реальном секторе, занятости и конкурентоспособности США, так как чреваты ответными мерами со стороны других стран. В качестве примера авторы обзора назвали промысел морепродуктов в штате Аляска и производителей яблок и груш в штате Вашингтон, которые терпят убытки в результате специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ.

Однако исследовательская служба Конгресса в очередной раз высказывается в пользу повышения эффективности режима американских экономических санкций за счет дополнения их дипломатическими шагами и соблюдения верного соотношения между прессингом и обещаниями нормализации отношений с Вашингтоном.

Европа ищет возможности

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце декабря, не только государства, против которых США вводят санкции, но и европейские страны ищут возможность уйти от долларовой зависимости из-за злоупотребления Вашингтоном ролью своей национальной валюты. "То, что происходит с злоупотреблением роли доллара, уже заботит не только страны, против которых США объявляют нелегитимные санкции, просто извращая свою роль как эмитента одной из основных мировых валют, но и другие страны", - указал Лавров на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего" в режиме видеоконференции. По словам министра, не только Россия, Китай, Иран, члены Шанхайской организации сотрудничества все больше и больше хотят переходить на механизмы, которые будут опираться на национальные валюты при осуществлении торговых и инвестиционных расчетов.