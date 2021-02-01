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В Госдуме разрабатывают законопроект об открытии представительств IT-компаний в России

В первую очередь нововведения коснутся интернет-компаний из реестра операторов распространения информации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике разрабатывает законопроект, регулирующий открытие иностранными IT-компаниями представительств в России.

"Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи уже разрабатывает законопроект, регулирующий открытие иностранными интернет-компаниями представительств или филиалов, наделенных необходимыми полномочиями, на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале комитета.

В тексте уточняется, что в первую очередь нововведения коснутся интернет-компаний, включенных в реестр операторов распространения информации.

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