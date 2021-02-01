"Газпром-медиа" расторг договор с "Триколором"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" расторг договор с оператором цифровой среды "Триколор". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе холдинга.

"С 1 февраля по решению оператора "Триколор" его абоненты лишились возможности просмотра всех телеканалов из дистрибуционного пакета телевизионной компании "Ред медиа", входит в холдинг "Газпром-медиа", среди которых премиальные спортивные пакеты "Матч! Футбол" и "Матч премьер", а также каналы различной тематической направленности собственного производства компаний холдинга и ряда других производителей", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что "Триколор" в ультимативном порядке потребовал от "Ред медиа" пересмотра коммерческой части действующего договора "на неприемлемых условиях, не учитывающих экономическую конъюнктуру и сложившуюся на рынке практику взаимодействия".

"Холдинг придерживается принципов единой ценовой политики для всех операторов платного ТВ. Соглашение с новыми требованиями "Триколора" привело бы к созданию преимущественных условий, что для "Газпром-медиа" неприемлемо", - пояснили в пресс-службе. Там заверили, что холдинг в любое время готов к продолжению переговоров с оператором о возобновлении коммерческих отношений на рыночных условиях.

ТАСС запросил комментарий "Триколора".

Дистрибуционный пакет телеканалов "Ред медиа" - это сбалансированное предложение из 38 тематических телеканалов разнообразных жанров: спорт, кино, развлечения, образование, хобби, музыка, детский контент.