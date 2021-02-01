Путин: объемы банковских кредитов бизнесу в России в кризис выросли на 11%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил рост объема банковских кредитов бизнесу в РФ.

"В целом в кризисный период объемы банковского кредитования экономики не только не сократились, а напротив, выросли примерно на 11% за год", - сказал глава государства в понедельник на совещании о ситуации в банковской сфере в режиме видеоконференции.

По его словам, "заметное влияние здесь оказали государственные программы поддержки". При этом президент также отметил "важные, востребованные, регулярные решения со стороны Центрального банка России, которые упростили требования к работе банков при сохранении общей надежности кредитно-финансовой системы, дали возможность банкам гибко, адресно действовать в этот сложный период".

Путин отметил, что программы поддержки кредитования, введенные во время пандемии коронавируса, могут носить только временный характер. "Очевидно, что антикризисные экстраординарные решения, безусловно, могут носить только временный характер", - сказал президент. Он напомнил, что "срок действия программ поддержки кредитования также ограничен".

Президент заявил, что ждет доклада Банка России "о том, как планируется выстроить дальнейшую работу по обеспечению устойчивости и динамики кредитования".

"Общее смягчение кредитно-денежной политики, безусловно, должно способствовать уверенному прохождению кризиса, но и должно привести российский банковский сектор - уже, собственно, это произошло - в качественно иное состояние, ситуацию относительно низких процентных ставок", - сказал Путин. "Безусловно, это правильная необходимая тенденция, когда заемные средства на расширение развития производства, на создание новых рабочих мест становятся более доступными", - заметил он.

Роль банков в преодолении последствий пандемии

Банковская система сыграла важную роль в преодолении последствий пандемии, в том числе помогла осуществить поддержку граждан и предприятий на фоне распространения коронавируса, заявил Путин.

"Банковская система страны сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса", - сказал глава государства.

Как отметил президент, целый набор инструментов поддержки как предприятий, так и российских семей "в это непростое, прямо скажем, время был завязан на участии банков". "Имею в виду реструктуризацию кредитов граждан и юридических лиц, которая проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ банков, - пояснил он. - Наверное, даже собственные программы банков - вы скажете об этом сегодня - были больше, чем другие".

Путин обратил внимание на то, что была расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса. В прошлом году такие предприниматели смогли дополнительно получить свыше 600 млрд рублей на льготных условиях, сказал он. Кроме того, была запущена программа списываемых и беспроцентных кредитов на выплату зарплаты. "В сумме ее объем составил около 0,5 трлн рублей", - заметил глава государства.

Власти также предусмотрели льготные кредиты на 240 млрд рублей для системообразующих предприятий, причем отдельное совещание проводилось почти по каждой отрасли, напомнил Путин. Он попросил доложить участников совещания в понедельник о том, как сработали эти меры поддержки, насколько удобными они оказались.

"И, конечно, отмечу такой важный и востребованный инструмент, как льготная ипотека по ставке 6,5%. Эта программа, запущенная при поддержке государства, не только помогла многим российским семьям решить свою жилищную проблему, но и поддержала строительную отрасль, а также дала серьезный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом", - подчеркнул президент. Он добавил, что за прошедший год около 1,7 млн семей "смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки". "И это уже на 400 тыс. больше, чем годом ранее", - заметил Путин.