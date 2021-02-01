Путин потребовал защитить интересы граждан - непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин потребовал защитить интересы граждан, вкладывающих в ценные бумаги, чтобы эти люди не стали "новой версией обманутых дольщиков". На совещании о ситуации в банковской сфере президент отметил, что сейчас вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам, "и, следовательно, получают развитие другие формы финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг".

"Это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков!" - заявил он.

Путин потребовал обратить на это самое серьезное внимание и отдельно остановиться на этом вопросе в ходе совещания.

Ранее Банк России также указывал на риски, связанные с перетоком сбережений из депозитов на фондовый рынок, среди них - увеличение числа недобросовестных практик из-за сложности предлагаемых продуктов, а также рост рисков некредитных финансовых организаций из-за усиления роли фондового рынка.

По данным ЦБ РФ, за девять месяцев 2020 года рост вложений физических лиц в акции и облигации превысил рост банковских вкладов граждан. Изменение сберегательной модели поведения населения в условиях снижения процентных ставок в Центробанке назвали естественным процессом, который может стать драйвером развития рынка ценных бумаг. Но при этом необходимо учитывать возможные риски, связанные как с таким перетоком, так и с его скоростью.

Сохранность средств вкладчиков

Инвестиции банков в непрофильные активы не должны ставить под угрозу сохранность средств вкладчиков, заявил Путин.

Глава государства отметил, что на фоне кардинальных изменений в банковском секторе возникают не только новые возможности для бизнеса и граждан, но и дополнительные риски. "И чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски, необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков", - сказал президент.

По словам Путина, за последние годы банковский сектор стал одним из самых высокотехнологичных в российской экономике. "Уже сегодня в большинстве крупных банков оформить кредит, совершить платеж или другую операцию можно дистанционно, без личного посещения офиса, то есть максимально удобно. Активно создаются так называемые экосистемы, где современные передовые решения используются буквально на каждом этапе работы с клиентом, охватывают как традиционные банковские сервисы, так и новые перспективные направления", - отметил глава государства.

Президент обратился к участникам совещания с просьбой держать эти вопросы на постоянном контроле и учитывать, какие изменения происходят в мире, куда идет глобальная экономика. Он также добавил, что в ходе совещания будут рассмотрены конкретные подходы, которые необходимо реализовать.