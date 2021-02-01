Bloomberg: капитал российских миллиардеров вырос в январе на $1,37 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Российские миллиардеры смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $1,37 млрд. Такие данные привело в понедельник информационное агентство Bloomberg, с марта 2012 года публикующее "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Так, например, активы Владимира Потанина, одного из основных владельцев компании "Норникель", выросли на $704 млн, до $30,7 млрд, главный акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин получил с начала года $358 млн, его общий капитал составил $24,2 млрд. Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг заработал за январь $126 млн - его состояние оценивается в $16,2 млрд.

Всего в список агентства вошли 23 россиянина. Для некоторых из них год начался с потерь: совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон в январе потерял $403 млн, его состояние - $24,4 млрд, владелец "Северстали" Алексей Мордашов недосчитался $994 млн (общий капитал - $22,1 млрд). Убытки понес и Алишер Усманов ("Металлоинвест") - он потерял $69 млн ($21 млрд).

Первую строчку в "Индексе миллиардеров" занимает глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с $190 млрд. С начала года его состояние увеличилось на $20 млрд.