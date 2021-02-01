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Фонд социального страхования в 2021 году получит из бюджета 68,6 млрд руб.

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит для Фонда социального страхования (ФСС) 68,55 млрд руб. в 2021 году на соцвыплаты в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на портале нормативных и правовых актов.

"Выделить Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 68, 55 млрд руб. для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ на обеспечение сбалансированности в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в целях компенсации дополнительных расходов бюджета ФСС в связи с введением в 2020 году ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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