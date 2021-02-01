"Новатэк" и Nuovo Pignone договорились о переводе на водород турбин СПГ-производства

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Новатэк" и итальянская Nuovo Pignone (входит в состав Baker Hughes) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области сокращения выбросов CO2. Стороны договорились реализовывать проект по переводу турбин на водород. Об этом сообщает российская компания.

"Стороны подтверждают намерения развивать сотрудничество в области электрических и газотурбинных решений по добыче и сжижению газа, а также сокращения выбросов CO2. В рамках исполнения соглашения стороны договорились приступить к реализации проекта по переводу турбин на работу на водородсодержащих смесях топливного газа", - говорится в сообщении.

"Мы расширяем наше сотрудничество для проработки эффективных и экономически обоснованных решений в области предотвращения изменений климата - одном из важных направлений для "Новатэка" и всей нефтегазовой отрасли. Водородные технологии обладают высоким потенциалом по сокращению мировых выбросов парниковых газов, и необходима дальнейшая работа по их развитию и адаптации для использования в арктических условиях", - отметил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

До этого "Новатэк" и германская Uniper также подписали соглашение о сотрудничестве в области производства и поставок водорода. Стороны намерены совместно развивать производство, транспорт и поставки водорода. В том числе на электростанциях Uniper в России и Западной Европе, говорится в сообщении "Новатэка".



Siemens Energy также поставит "Новатэку" инновационные решения, которые позволят снизить выбросы парниковых газов за счет использования водорода. Компании рассмотрят различные стратегии по внедрению низкоуглеродных решений, в том числе при производстве СПГ, а также производства "голубого" и "зеленого" водорода.

Россия может стать одним из мировых лидеров не только по объемам поставок водородов, но и в сфере технологий для водородной энергетики, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что в настоящее время в России водородными технологиями занимается несколько десятков компаний. Из крупных - "Газпром", Росатом, "Новатэк", Ростех, Роснано.



Компании работают над созданием технологий производства водорода, его хранения, транспортировки, утилизации СО2, а также над использованием водорода в различных областях промышленности, в энергетике и на транспорте. Энергостратегия России предполагает экспорт 200 тыс. тонн водорода к 2024 году, к 2035 году - 2 млн тонн.