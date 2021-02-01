Прямой авиарейс свяжет Апатиты Мурманской области и Архангельск с 18 февраля

МУРМАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Авиапредприятие "Северсталь" открывает прямые авиарейсы между Апатитами Мурманской области и Архангельском с 18 февраля. Об этом в понедельник сообщила ТАСС генеральный директор аэропорта "Хибины" Светлана Скопина.

"Новый маршрут Апатиты-Архангельск-Апатиты запускает авиапредприятие "Северсталь", уже открыта продажа билетов, рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам с вылетом из Апатитов в 11:10, прибытием в Архангельск в 12:05 и прибытием обратно в Апатиты в 13:45", - сказала Скопина.

Она добавила, что открытие нового направления из аэропорта "Хибины" во многом связано с разгаром горнолыжного сезона на курортах в Хибинском массиве в районе Кировско-Апатитского района в период старта и действия маршрута.

"Полетная программа запланирована до 25 марта. На рейсах этого авиапредприятия пассажирам разрешен бесплатный провоз одного места горнолыжного снаряжения в чехле весом до 12 кг", - уточнила Скопина.

Ранее сообщалось, что с 15 января сняты ограничения на въезд для туристов из других регионов на горнолыжные курорты в Кировске Мурманской области, введенные в декабре из-за пандемии.

Аэропорт "Хибины" расположен в центре Кольского полуострова, на территории административного района города Апатиты Мурманской области, в 32 км от Кировска. Расстояние от аэропорта до Мурманска не превышает 200 км. Он принимает рейсы авиакомпаний "Северсталь", S7 Airlines из Санкт-Петербурга, Москвы и Череповца. Недалеко от аэропорта расположен главный горнолыжный курорт Мурманской области "Большой Вудъявр".