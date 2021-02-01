Готовность проекта Амурского ГПЗ выросла до 72%

ТАСС, 1 февраля. Проект Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) реализован на 72%. Об этом говорится в сообщении НИПИГАЗ (входит в группу "Сибур", управляет строительством завода).

"Первый месяц 2021 года добавил к общему прогрессу строительства Амурского ГПЗ, проектом которого управляет НИПИГАЗ, еще почти два процента. В январе общая готовность будущего гиганта "Газпрома" составила 72%. На первом пусковом комплексе (1-я и 2-я технологические линии) и первой гелиевой установке ведется передача в пусконаладочные работы распределенных систем управления (РСУ), противоаварийной защиты (ПАЗ), систем контроля загазованности (СКЗ)", - говорится в сообщении.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в январе этого года сообщал, что Амурский ГПЗ построен на 70%, в этом году будут введены две технологические линии предприятия (первый пусковой комплекс).

"В январе в финальную стадию вошли работы на ключевых объектах общезаводского хозяйства, необходимых для запуска первого пускового комплекса. В частности, завершаются отделочные работы в приоритетных помещениях центральной операторной, ведется режимная наладка котельного оборудования на административно-бытовой зоне. Подано тепло в административные и производственные здания первого приоритета: насосная пожаротушения; станция водоподготовки; пожарное депо; здание служб энергоснабжения", - отмечает НИПИГАЗ.

Строительно-монтажные работы продолжаются на всех технологических линиях. На пятой смонтировано первое крупнотоннажное оборудование на установках газоразделения и сжижения гелия, на шестой линии - активно ведется заливка фундаментов под гигантские колонны и монтаж четвертой пары газоперекачивающих агрегатов (ГПА) "Ладога", добавляется в сообщении НИПИГАЗ.

О проекте

Строительство Амурского ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн кубометров в год. Завод будет состоять из шести технологических линий.

Инвестор и заказчик проекта - ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (группа "Сибур").