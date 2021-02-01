Высокоскоростные поезда серии "Фусин" введут в эксплуатацию на Хайнане в феврале

ХАЙКОУ, 1 февраля. /ТАСС/. Новейшие высокоскоростные поезда серии CR300AF "Фусин" (в переводе с китайского "Возрождение") будут введены в эксплуатацию на Хайнане в первой половине февраля этого года. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

Составы будут перевозить по 613 пассажиров: из них 48 в салонах первого класса и 565 - второго. Как отмечает газета, максимальная скорость движения составит 250 км/ч. Поезда "Фусин" сочетают в себе экологичность, высокую степень безопасности и вместительность.

Особое внимание уделено удобству пассажиров, их места также оборудованы USB-портами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, все путешественники смогут беспрепятственно пользоваться интернетом во время поездок - вагоны поезда оснащены точками доступа Wi-Fi.

Поезда серии "Фусин" впервые были введены в коммерческую эксплуатацию в Китае в 2017 году на самой загруженной высокоскоростной железнодорожной ветке Пекин - Шанхай.

Кольцевая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) на Хайнане была сдана в эксплуатацию в декабре 2015 года. Ветка протяженностью 653 км проходит по побережью острова, на ней действуют 25 станций. Максимальная скорость движения по магистрали составляет 250 км/час по восточному отрезку, и 200 км/час - по западному. Наиболее быстрый рейс от Хайкоу до Саньи занимает 1 час 43 минуты. Как сообщили власти, в ближайшие годы планируется провести модернизацию железнодорожной сети региона для повышения скорости движения поездов до 350 км/час.

Китай обладает самой протяженной в мире сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей - к концу 2020 года их общая длина в стране составила около 38 тыс. км. При этом одна треть от всех ВСМ в стране спроектирована для движения поездов со скоростью до 350 км/ч.