На Ставрополье на поддержку животноводства направят 645 млн рублей в 2021 году

ПЯТИГОРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют направить на поддержку животноводства 645 млн рублей в 2021 году. Основная часть средств пойдет на поддержку племенного животноводства, приобретение молодняка и поддержку молочного животноводства, сообщил ТАСС в понедельник первый заместитель министра сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

"В 2021 году на поддержку животноводства предусмотрено 645 млн рублей, в 2020 году эта цифра составила 720 млн рублей. Следует отметить, что эта сумма не окончательная и в результате проводимой в течение года работе по привлечению дополнительных федеральных и краевых средств может быть увеличена", - сказал Измалков.

По его словам, в частности, порядка 245 млн рублей направят на приобретение молодняка, более 170 млн рублей - на поддержку племенного животноводства, около 150 млн рублей - на поддержку молочного животноводства. Кроме того, деньги пойдут на производство шерсти и рыбы и реализацию баранины в живом весе.

Между тем, по информации управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края, на Ставрополье в 2020 году на поддержку молочного животноводства направили 165 млн рублей. Производителям компенсировалось в среднем 12-13% от затрат на производство каждого литра молока.

По данным управления, в целом государственная поддержка регионального животноводства в 2020 году составила 700 млн рублей. В 2021 году объем господдержки по всем направлениям сельскохозяйственной деятельности на Ставрополье планируется в объеме 4,4 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.