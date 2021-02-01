МЭР: колебание стоимости морских перевозок грузов не повлияло на цены импортных товаров

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Колебание стоимости перевозок грузов морским транспортом не повлияло на динамику цен на импортные потребительские товары в январе, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

"Колебание стоимости фрахта не оказало ощутимого влияния на динамику стоимости импортных потребительских товаров в российских торговых сетях в январе. Предварительные данные ФТС России свидетельствуют, что в истекшем месяце была отрицательная динамика средних импортных цен на основные категории российского импорта по сравнению с декабрем 2020 года (-4,7% в месячном выражении). По сравнению с январем прошлого года цены на импортируемые потребительские товары выросли на 3,3%, что ниже уровня инфляции в России (4,9% в 2020 году)", - отметил Ильичев, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.

Кроме того, доля расходов на транспортировку грузов посредством морского транспорта (в общем объеме затрат) в торговле составляет менее 1%, утверждает замминистра.

По словам Ильичева, средние цены на импортируемую кожаную обувь в январе 2021 года были на 20,8% ниже, чем в декабре 2020 года; на холодильники - на 8,4% ниже в месячном выражении и на 15,2% - в годовом; на деревянную мебель фиксируется снижение цен на 21,3% в месячном выражении.

По данным Минэкономразвития, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что не получали от торговых сетей информации о сложностях с перевозкой товаров морем из-за роста мировых ставок на фрахт. "Запасы товаров в торговых сетях традиционно поддерживаются на высоком уровне и гарантируют удовлетворение потребительского спроса на любом уровне", - сообщили в организации.

Ранее РБК со ссылкой на экспертов написал, что повышение мировых цен на перевозки грузов морем в конце прошлого года может привести к росту стоимости отдельных категорий импортируемых в Россию товаров. По данным издания, ожидается подорожание импортной обуви, бытовой техники, мебели и еды.