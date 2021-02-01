"Транснефть" в феврале планирует прокачать 33,2 млн т нефти

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Объем прокачки нефти по системе "Транснефти" в феврале 2021 года запланирован в объеме 33,2 млн т, включая транзит Казахстана, Туркмении и Азербайджана. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

По его словам, поставки нефти по "Дружбе" в феврале запланированы в объеме 2,7 млн т, в Китай планируется поставить почти 3 млн т нефти (2,17 млн т - по ВСТО и 0,77 млн т - через Казахстан). Отгрузка нефти через крупнейшие порты РФ в феврале планируется на уровне 7,69 млн т, из них через Новороссийск может быть отгружено на экспорт 1,75 млн т, через Приморск - 2,2 млн т, Козьмино - 2,64 млн т, Усть-Лугу - 1,1 млн т. Отгрузка нефтепродуктов (ДТ-5) в феврале из портов запланирована в объеме 2,12 млн т.

"Кроме того к плановому заданию присоединятся переходные объемы, недогруженные из-за шторма и опоздания танкера. В Новороссийске +520 тыс. т нефти и +160 тыс. т ДТ-5, в Приморске +30 тыс. т ДТ-5 и в Козьмино +100 тыс. т нефти", - добавил Демин.

На НПЗ России в феврале планируется поставить 18,7 млн т нефти, отметил официальный представитель "Транснефти". Таким образом, из общего объема прокачки нефти 14,5 млн т придется на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье.

Прокачка нефти в январе

В январе "Транснефть" снизила прокачку нефти по системе на 12% (на 4,8 млн т) в сравнении с показателем аналогичного периода 2020 г., прокачка нефти на экспорт упала на 16% (на 3,1 млн т), указывается в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что "Транснефть" в январе 2021 г. снизила отгрузку нефти из крупнейших портов РФ на экспорт на 21,26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 8,37 млн т.

Демин добавил, что прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" в январе 2021 г. снизилась на 26,6% в сравнении с показателем января 2020 г., до 3 млн т. Поставки нефти в КНР в прошлом месяце были практически на уровне января 2020 г. и составили 3,5 млн т.