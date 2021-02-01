Около 20 тыс. старых лифтов планируют заменить в России в 2021 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Около 20 тыс. лифтов планируется заменить на территории Российской Федерации в 2021 году в рамках региональных программам капитального ремонта. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор ассоциации "Российское лифтовое объединение" Петр Харламов на заседании медиаклуба "Лифт".

"Мы надеемся, что в 2021 году будет законтрактовано и заменено не менее чем 20 тыс. лифтов", - сказал он, уточнив, что речь идет о полной замене лифтов, а не о модернизации, когда сохраняются старые направляющие.

По словам Харламова, по итогам 2020 года в России законтрактована замена 15 тыс. 789 лифтов на сумму 36,8 млрд рублей, задействованы 106 подрядных организаций из 70 субъектов. При этом в 2019 году было заменено 17 тыс. 662 лифта. "Конечно, сказывается пандемия, но правительство принимает меры", - сказал он. Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в декабре 2020 года подписал распоряжение о выделении 750 млн рублей на замену и ремонт более тысячи старых лифтов в многоквартирных домах до конца 2022 года. Кроме того, общенациональный план восстановления экономики предполагает выделение 1,5 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым на замену старых лифтовых систем.

В соответствии с техрегламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" до 2025 года должны быть заменены все лифты с истекшим сроком службы, прокомментировала ТАСС исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова. "Замена лифтов - самый дорогой конструктивный элемент в рамках капитального ремонта, а их количество очень велико. Самостоятельно система с такой нагрузкой не справится, поэтому дополнительные инструменты господдержки позволят существенно увеличить объем замены лифтов, а также усилить финансовую устойчивость региональных операторов", - сказала собеседница агентства.

Ранее в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме замглавы Минстроя РФ Максим Егоров сообщал, что почти 140 тыс. лифтов должно быть заменено в России к 2025 году.

Система региональных программ капремонта запущена в 2014 году. В региональные программы капитального ремонта включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны.