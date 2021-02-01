Золотодобытчиков за загрязнение рек в 2020 году могут лишить лицензий

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Предприятия по добыче россыпного золота, работа которых привела к загрязнению водных объектов, могут быть лишены лицензий на осуществление деятельности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды.

"Росприроднадзор в прошлом году 77 раз организовывал внеплановые проверки недропользователей, осуществляющих деятельность по добыче россыпного золота на основании лицензий. Факты превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах, приведшие к их загрязнению и истощению, были обнаружены в реках и ручьях Красноярского, Пермского, Забайкальского краев, Иркутской, Магаданской областях, Республиках Тыва, Хакасия, - сообщили в министерстве. - Произведены предварительные расчеты размеров вреда, причиненного компонентам окружающей среды. Материалы переданы в Роснедра для принятия решения о досрочном прекращении права пользования недрами".

В министерстве отметили, что в отношении пользователей недр, нарушивших требования природоохранного законодательства, были возбуждены административные дела. "Выработаны конкретные предложения по усилению ответственности за незаконную добычу драгоценных металлов и за загрязнение поверхностных водных объектов, часть из которых нашли свое отражение в федеральных законах и в проектах нормативных актов", - добавили в Минприроды.

Минприроды также поддерживает предложение Всемирного фонда дикой природы (WWF) о создании рабочей группы для разработки комплекса мер по предотвращению загрязнения рек при добыче россыпного золота. "Мы будем благодарны, если WWF предоставит нам свои исследования и аналитические материалы, которые станут хорошим дополнением к существующим данным министерства. И мы будем очень рады тесному взаимодействию с этой серьезной организацией", - подчеркнули в пресс-службе.

В конце августа 2020 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила ТАСС, что ведомство планирует проверить более 100 предприятий по добыче золота в России до конца 2020 года. Предметами проверок, в частности, станут самовольное пользование недрами, достоверность представляемых сведений, оценка загрязнения водных объектов и почвы.

По мнению главы Росприроднадзора, необходимость данных проверок подтверждает происшествие на золотодобывающем предприятии "Сисим" в октябре 2019 года в Красноярском крае, где в результате прорыва дамб был разрушен вахтовый поселок, погибли 20 человек, а 23 человека получили травмы различной степени тяжести.