Первые поставки лекарства "Клобазам" в Россию запланированы на март

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Первые поставки противоэлептического импортного лекарства с действующим веществом "клобазам" в РФ запланированы на март, однако могут быть осуществлены и раньше, заявил первый заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб.

"Мы договорились с компанией Sanofi, которая поставляет сюда этот препарат и в августе прошлого года его зарегистрировала, по поставке в 2021 году 7 тысяч упаковок сюда по "Клобазаму". Действительно, они ставят пока ориентировочно первую поставку на март 2021 года", - сказал он на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

При этом Цыб отметил, что партия лекарства может быть ввезена и раньше, чтобы закрыть текущую острую потребность в нем.

"С учетом того, что мы с компанией-производителем договорились о поставках достаточно большого количества в 2021 году этого препарата, я думаю, что проблем не будет", - сказал он.

Летом 2020 года российский Минздрав повторно зарегистрировал препарат с торговым наименованием "Фризиум" (действующее вещество "клобазам"). Ранее "Фризиум" был разрешен в России более 20 лет, но срок прежнего регистрационного удостоверения истек.