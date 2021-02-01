ЦСР ожидает роста цен на импортные товары на 15% из-за удорожания морских перевозок

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Некоторые импортные товары могут подорожать на 15% из-за роста стоимости контейнерных морских перевозок, сообщила ТАСС вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Горовая.

"Значительный рост стоимости контейнерных морских перевозок может оказать влияние на увеличение стоимости ряда товарной продукции до 15% в зависимости от категории товаров. В первую очередь это касается грузов, которые перевозятся в контейнерах: импортная бытовая техника, одежда, обувь, товары для дома, продукты. Особенно рост стоимости транспортировки может оказать влияние на недорогие товары, так как доля расходов в цене таких товаров гораздо выше, чем в стоимости дорогой продукции", - отметила Горовая.

По ее словам, крупные торговые сети заверяют, что запасов достаточно, а рост стоимости наблюдается на новые поставки. "При этом эксперты ожидают, что после Китайского Нового года стоимость будет постепенно уменьшаться на фоне снижения ажиотажа продаж, однако говорить о возвращении прежних ставок не приходится. Те грузы, которые можно переключить на сухопутный транспорт также сталкиваются с проблемами доставки", - добавила эксперт.

Горовая напомнила, что в ноябре 2020 года Китай ввел ограничительные требования на ввоз грузов, в связи с чем увеличились сроки оформления, что также сказалось на доступности контейнеров. "Пробки по сравнению с декабрем снизились, но все-равно существенны, что влияет на оборот товаров. Ввод электронных очередей не позволяет в полной мере решить вопрос полной ликвидации пробок. Данная ситуация может повлиять на снижение покупательского спроса и снижение товарооборота в первую очередь с Китаем. Вероятно, будет увеличение импортных товаропотоков с другими зарубежными странами, например, с Турцией", - сказала она.

Ранее РБК со ссылкой на экспертов написал, что повышение мировых цен на перевозки грузов морем в конце прошлого года может привести к росту стоимости отдельных категорий импортируемых в Россию товаров. 27 января ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ТАСС отмечал, что на горизонте второго квартала может подорожать электроника и бытовая техника, которую в основном доставляют морем. Причиной этого может стать острый дефицит контейнеров и многократный рост стоимости фрахта. При этом в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) ТАСС сообщили, что крупнейшие российские сети не сообщали объединению о сложностях с перевозкой товаров морем из-за роста мировых ставок на фрахт.