Компания группы "Роснано" изготовила устройства для упрощения запуска нефтяных насосов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Производитель робототехники и оборудования TEN fab (входит в группу компаний "ТехноСпарк" Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано") произвел первую серию инновационных устройств для сброса газа из насоса в нефтяной скважине. Их использование упрощает повторный запуск насоса, сообщает в понедельник пресс-служба ФИОП.

"По контракту TEN fab изготовил под ключ восемь устройств для сброса газа, которые будут проходить опытно-промышленные испытания на скважинах компаний "Томскнефть" и "Оренбургнефть", входящих в "Роснефть". Разработанное устройство имеет оригинальную конструкцию с внутренними лабиринтными каналами и шариковым клапаном, у него нет аналогов в мире, что подтверждено российским патентом", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, изготовленные по три устройства упрощают повторный пуск насоса в скважине с высоким содержанием газа и снижают риск поломки оборудования из-за скопления газов. Также изобретение может использоваться для периодического сброса накапливающегося газа, способного вызвать срыв подачи насоса.

"На глубине в скважине нет возможности проводить регулярное техническое обслуживание и ремонт оборудования, поэтому каждая поломка приводит к подъему всей компоновки. В результате - простой скважины и потери в нефтедобыче. Чтобы наше устройство работало безотказно и эффективно, требуется строгий контроль качества: необходимо с высокой точностью, строго в соответствии с технической документацией изготовить и собрать все детали, подобрать надежных поставщиков качественных комплектующих, что в условиях опытного производства с неотработанными техпроцессами сделать крайне сложно. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с TEN fab. Доказательство правильности выбора партнера - успешные испытания наших инновационных изделий в нефтяных скважинах", - рассказал технический директор Oklas Technologies Вячеслав Леонов.

Компания Oklas Technologies разрабатывает инновационное оборудование для добычи нефти и газа, является резидентом "Сколково". TEN fab сотрудничает с Oklas Technologies с 2019 года и ранее производил для этой компании устройства "Турбостоп" и высокогерметичные клапаны для нефтяных скважин.

Группа "ТехноСпарк" входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ, осуществляет полный цикл венчурного строительства - от создания стартапов до их продажи. В группу "Роснано" входят АО "Роснано", управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям "Роснано" работает 126 предприятий и R&D-центров в 38 регионах России.