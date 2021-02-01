Российские препараты от эпилепсии "Диазепам" и "Мидазолам" поступят в оборот в феврале

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московский эндокринный завод начал выпуск новых форм препаратов "Диазепам" и "Мидазолам", применяемых при эпилепсии, в феврале лекарства поступят в гражданский оборот, сообщил первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб.

"Мидазолам" и "Диазепам" у нас зарегистрированы в РФ в конце декабря. Выпущены уже первые партии, и в феврале месяце поступят в гражданский оборот, поэтому по "Диазепаму" и "Мидазоламу" в полном объеме мы потребность будем обеспечивать за счет производства на Московском эндокринном заводе", сказал он заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ранее Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввозил эти лекарства, не производимые в стране, для лечения конкретных пациентов. В декабре прошлого года Цыб говорил, что предприятие подготовило производственные линии для производства препаратов "Мидазолам" и "Сибазон" в новых лекарственных формах (детских клизмах и др.), применяемых для помощи неизлечимо больным детям с генерализованными тоническими, клоническими и тонико-клоническими судорогами.

По его словам, власти планируют, что в 2021 году будут производить все цепочки всех психотропных препаратов, которые ранее завозили из-за границы.

Весной прошлого года вступил в силу закон, устанавливающий порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи конкретным пациентам. По данным представителей общественных организаций, не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах.