ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Снижение ВВП России в 2020 году, согласно первой оценке Росстата, составило 3,1%, что лучше прогноза Минэкономразвития, который предполагал падение на 3,8%. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,607 трлн рублей, говорится в материалах статслужбы.

Это самое значительное падение российской экономики с 2009 года, когда ВВП снизился на 7,8%.

Снижение ВВП в 2020 году связано с ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы, отмечают в Росстате.

Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, представленному в сентябре, экономика РФ в 2020 году снизится на 3,9%, а в 2021 году - вырастет на 3,3%. В декабре глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство улучшило прогноз падения ВВП России в 2020 году до 3,8%.

Факторы падения

По данным Росстата, значительно сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (-24,1%), учреждения культуры и спорта (-11,4%), предприятия транспорта (-10,3%).

Кроме того, неблагоприятная конъюнктура экспорта и снижение цен на энергоресурсы повлияли на снижение индекса физического объема добавленной стоимости в добыче полезных ископаемых (-10,2%). "Изменение цен на нефтепродукты стало одной из причин снижения индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств (-0,3%)", - указывают в Росстате.

На динамику ВВП в 2020 году повлияло снижение внутреннего конечного спроса (-5%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (-13,7%) по сравнению с экспортом (-5,1%).

Кроме того, расходы на конечное потребление упали хозяйств на конечное потребление составило 8,6%. В Росстате связывают это с падением потребительского спроса, преимущественно - на непродовольственные товары и услуги.

Валовое накопление (чистое приобретение резидентами товаров и услуг, произведенных в текущем периоде, но не потребленных в нем - прим. ТАСС) сократилось на 4,2% за счет накопления основного капитала, включая ценности (-6,2%). Прирост запасов материальных оборотных средств увеличился в основном за счет производственных запасов на предприятиях, экономическая активность которых в условиях введенных ограничений снизилась.

Доля чистого экспорта товаров и услуг в структуре использования ВВП сократилась с 7,6 % в 2019 году до 4,8% в 2020 году в связи с падением индексов цен на экспортируемые товары.

Рост показателей

Возросший спрос на финансовые услуги обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (рост на 7,9%). Кроме того, увеличение тарифов на коммунальные услуги повлияло на рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром (рост на 3,9%), водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов (рост на 6,2%).

В 2020 году фиксируется рост индекса-дефлятора добавленной стоимости в здравоохранении на 11,9%, образовании - на 5,5% и других отраслях сектора государственного управления. "Конечное потребление сектора государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, выросло по сравнению с 2019 годом (+3,9%), прежде всего, из-за увеличения расходов на здравоохранение и др. виды деятельности, связанные с борьбой с пандемией COVID-19", - отмечают в Росстате.

ВВП по источникам доходов

Доля оплаты труда в структуре ВВП повысилась c 46,3% до 49,5%. По оценке Росстата, среди причин - увеличение объемов выплат работникам здравоохранения и иных отраслей, участвующих в борьбе с пандемией.

Доля чистых налогов на производство и импорт снизилась с 11,3% до 10,9% за счет сокращения налоговых поступлений (в основном, таможенных пошлин) и увеличения субсидий, связанных с мерами государственной поддержки бизнеса.

Расчет ВВП выполнен на основе оперативных данных о результатах деятельности крупных и средних предприятий, отчета об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов на 1 декабря 2020 года, оценки показателей платежного баланса России за 2020 год, индексов внешней торговли за январь-ноябрь 2020 года по данным Федеральной таможенной службы.

В Росстате указывают, что объем ВВП, состав его компонентов и динамика будут уточняться по мере поступления необходимой информации.