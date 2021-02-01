В ФРГ назвали "неразумным и ошибочным" призыв Франции остановить "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Призыв французской стороны остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" является неразумным и ошибочным. Такое мнение высказал в понедельник журналистам глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя заявления госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Клемана Бона по поводу сомнений в целесообразности реализации проекта.

"Требование французского правительства остановить строительство "Северного потока - 2" является неразумным и ошибочным. Остановка уже разрешенного проекта ляжет бременем на плечи немецких потребителей и налогоплательщиков в связи с повышением цен на газ и необходимостью выплачивать компенсации компаниям за уже вложенные инвестиции", - считает Эрнст.

Ранее в понедельник Бон в эфире радиостанции France Inter назвал недостаточными санкции Евросоюза, введенные против России. Он также заявил, что у Парижа есть "большие сомнения" по поводу проекта "Северный поток - 2". В Германии СМИ и политики расценили его высказывания как открытый призыв к Берлину остановить строительство трубопровода.