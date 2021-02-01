ЦБ обозначил угрозы безопасности при использовании биометрии

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Банк России определил перечень потенциальных угроз безопасности, возможных при сборе и обработке биометрических данных россиян. В частности, по мнению регулятора, возможны различного рода подмены и компрометации биометрических персональных данных, которые были собраны при помощи мобильных устройств клиента, следует из проекта указания ЦБ.

"Банк России разработал проект указания с целью регулирования взаимодействия организаций финансового рынка и других организаций при сборе, обработке и передаче персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, а также в целях нейтрализации угроз безопасности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо прочего, в ЦБ отмечают потенциальные угрозы при сборе и обработке биометрических данных клиентов в отделениях финансовых организаций с использование планшетов и через платежные терминалы, а также при передаче персональных данных между участниками финрынка.

Также в пояснительной записке отмечается, что с 1 января 2022 года может быть установлена обязанность для финансовых компаний применять средств защиты информации, сертифицированных по системе Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).