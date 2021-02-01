МЭР: динамика ВВП России в 2021 году зависит от плана восстановления и скорости вакцинации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Динамика ВВП России в 2021 году будет зависеть от выполнения общенационального плана восстановления экономики и от скорости вакцинации, сказала заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова.

"Показатель российского ВВП в 2021 году будет зависеть от выполнения общенационального плана восстановления экономики, а также от скорости вакцинации", - отметила Крючкова, слова которой приводит пресс-служба Минэкономразвития.

Замминистра отметила, что первая оценка ВВП России за 2020 год (снижение на 3,1%) оказалась существенно лучше прогнозов Минэкономразвития. "Несмотря на то, что цифра 3,1% еще может корректироваться как вверх, так и вниз после анализа поступающих данных, уже очевидно, что Россия прошла 2020 год лучше, чем большинство других крупных экономик. Так, ВВП США в прошлом году упал на 3,5%, ВВП Германии - на 5%, ВВП Франции - на 8,3%", - отмечает Крючкова.

По ее словам, ключевую роль здесь сыграли оперативно принятые разносторонние меры поддержки граждан и бизнеса. Одновременно была смягчена как бюджетная, так и денежно-кредитная политика.

Кроме того, большое влияние оказала передача ответственности за введение ограничений на уровень регионов, благодаря чему они действовали тогда и в том объеме, который был необходим, и снимались, как только позволяла эпидемиологическая обстановка. "При этом во второй половине 2020 года уровень открытости экономики страны был близким к доковидным показателям. В свою очередь большинство предпринимателей сумели адаптироваться к новым условиям и перестроить свою работу", - указывает замглавы Минэкономразвития.

Ранее Росстат сообщил, что снижение ВВП России в 2020 году, согласно первой оценке, составило 3,1%. Это самое значительное падение российской экономики начиная с 2009 года, когда ВВП снизился на 7,8%.

Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, представленному в сентябре, экономика РФ в 2020 году снизится на 3,9%, а в 2021 году - вырастет на 3,3%. В декабре глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство улучшило прогноз падения ВВП России в 2020 году до 3,8%.