Мосбиржа призвала инвесторов осторожно относиться к "хайпу" вокруг акций по типу GameStop

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московская биржа призвала частных инвесторов осторожно относиться к "хайпу" вокруг акций, подобно нашумевшей GameStop Inc.

"Мы призываем частных инвесторов осторожно относится к хайпу, который в последнее время стал возникать вокруг отдельных иностранных акций и биржевых инструментов на фоне активного обсуждения в СМИ и социальных сетях", - сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Там добавили, что на российском рынке акций реализован целый ряд механизмов, которые дают возможность оперативно реагировать на случаи дестабилизации цен и высокую волатильность. "В случае резкого изменения цены акции, входящей в Индекс Мосбиржи, торги по этой бумаге могут быть переведены в режим дискретного аукциона. Для неликвидных акций биржа в случае необоснованного движения цен может ограничивать предельное дневное изменение цены и ограничивать торги в основном режиме по данным ценным бумагам", - пояснили там.

В свою очередь цены на иностранные бумаги, торгующиеся на Мосбирже, отражают цену на глобальном рынке. На Мосбирже торгуются акции 55 самых ликвидных и крупных международных компании.

Про скачки акций на рынке США

За последний месяц волна взрывного роста затронула некоторые акции небольших компаний. В частности, стоимость бумаг американской розничной сети по продаже видеоигр GameStop, с 12 по 28 января взлетела на 2 309%, до $483. Причиной тому стал шорт-сквиз (short squeeze - стремительный рост цены актива), организованный частными трейдерами при помощи форума социальной платформы Reddit.