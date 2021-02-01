В ЦБ сообщили, что годовая инфляция в РФ продолжила ускоряться

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в начале года продолжила ускоряться и достигнет пика в феврале. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"В начале 2021 года годовая инфляция продолжит ускоряться и предположительно достигнет своего пика в феврале, после чего начнет снижаться на фоне одновременного замедления месячного роста цен и действия эффекта высокой базы 2020 года", - говорится в документе. Согласно прогнозу Банка России, инфляция снизится до диапазона 3,5-4% к концу 2021 года.

В материалах регулятора также отмечается, что замедлению месячного роста цен в дальнейшем должны поспособствовать ожидаемое постепенное смещение баланса краткосрочных факторов от проинфляционных к дезинфляционным. Кроме того, отсутствие резкой просадки в динамике потребительской активности на фоне перспектив возврата экономики к восстановительному росту в первом полугодии 2021 года, особенно в случае эффективности массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, сдержит дезинфляционное влияние на стороне спроса.

Восстановление экономики

Российская экономика продолжит восстановление в первой половине текущего года по мере спада пандемии коронавируса.

"Возобновление восстановления российской экономики ожидается в первой половине 2021 г. по мере спада волны пандемии и снятия большинства "коронавирусных" ограничений", - указано в документе.

Также в департаменте ЦБ отмечают стабилизацию экономической активности в конце прошлого года, что связано с постепенной адаптацией субъектов экономики к новым условиям.

"Сколько-нибудь значимого снижения общего уровня экономической активности не произошло во многом благодаря восстановлению в экспортных отраслях и производстве товаров промежуточного потребления. Потребительский спрос в целом несколько снизился", - говорится в бюллетене.

Вместе с этим, по оценкам авторов документа, в 2021 году следует ожидать некоторого снижения показателей кредитного качества банковского корпоративного кредитного портфеля в целом. Это произойдет из-за роста доли относительно менее платежеспособных заемщиков по мере прекращения действия регуляторных послаблений и увеличения долговой нагрузки.

Инвестиционная активность

Динамика инвестиционной активности в России на горизонте 2021-2022 годов будет оставаться сдержанной, сообщили в Банке России.

"Мы ожидаем, что, несмотря на мягкую ДКП (денежно-кредитную политику - прим. ТАСС), динамика инвестиционной активности в 2021-2022 годах будет оставаться сдержанной. Это может объясняться несколькими причинами, а именно: повышенной неопределенностью в отношении сроков нормализации эпидемической ситуации и связанных с этих перспектив дальнейшего восстановления деловой активности; уже произошедшим сокращением инвестиционных программ системообразующими предприятиями и лагами в принятии будущих инвестиционных решений", - говорится в документе.

Кроме того, на инвестиционную активность будет влиять ограниченный доступ к финансированию малого и среднего бизнеса, который не связан с ценовыми условиями кредитования, указывают в департаменте.

По мнению департамента ЦБ, в среднесрочной перспективе основными драйверами роста экономики, скорее всего, продолжат оставаться потребительский спрос и внешние рынки.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.