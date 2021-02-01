Эксперты: акциям компаний РФ не грозит повторение истории с GameStop Corp.

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Акциям российских компаний не грозит повторение истории со спекуляцией бумагами GameStop Corp., полагают опрошенные ТАСС эксперты. В свою очередь "голубые фишки" российского рынка для таких спекулянтов будут просто неподъемными, добавили они.

За последний месяц волна взрывного роста затронула некоторые акции небольших компаний. В частности, стоимость бумаг американской розничной сети по продаже видеоигр GameStop, с 12 по 28 января взлетела на 2309%, до $483. Причиной тому стал шорт-сквиз (short squeeze - стремительный рост цены актива), организованный частными трейдерами при помощи форума социальной платформы Reddit.

Как сообщили на Московской бирже, на российском рынке акций реализован целый ряд механизмов, которые дают возможность оперативно реагировать на случаи дестабилизации цен и высокую волатильность. В частности, это перевод торгов акций в режим дискретного аукциона, а также ограничение предела дневного изменения цены неликвидных акций в случае необоснованного движения цен, добавили там.

Опрошенные ТАСС эксперты добавили, что подобной атаке еще могут быть подвержены небольшие компании, однако крупнейшие эмитенты рынка РФ таким спекулянтам подвинуть не по силам.

"Толпа" трейдеров "Газпром" не поднимет

Истории с "выбиванием шортов" в целом не новы, в том числе и для России, отметил директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков. "Классические "корнеры" - скупка кем-либо акций с целью захвата контроля над ходом биржевого процесса и взвинчивания цен при создании искусственного дефицита товаров для последующей перепродажи (что биржевыми правилами официально запрещено) - уже происходили в 2008 году. Можно, например, вспомнить ралли акций "Уралкалия", - рассказал эксперт.

Потенциально скачок может начаться в акциях любой компании, если их начнут покупать, добавил квалифицированный инвестор, трейдер Дмитрий Слепцов. Однако объем торгов по голубым фишкам на российском рынке исчисляется миллиардами рублей. "Чтобы цена выросла в несколько раз, надо затратить огромное количество денег, поэтому "памп" обычно происходит в акциях второго и третьего эшелона, где денег нужно значительно меньше", - пояснил он.

В любом случае для такого взрывного роста потребуется "организация процесса", информационный повод и "толпа", которая в нужное время будет покупать нужные акции, добавил эксперт.

То, что повторение подобных феноменов в России маловероятно, считает и портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Марк Доникян. "Дело в том, что игроки на понижение на западе - это в основном фонды, а в РФ по законодательству фонды не могут открывать короткие позиции ни в ДУ (доверительном управлении - прим. ТАСС), ни в ОПИФ (открытый паевой инвестиционный фонд - прим. ТАСС), поэтому у нас нет высокой доли в "шортах" российских акций, что делает повторение западных событий на российском рынке маловероятными", - рассказал он.