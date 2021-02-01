{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин подготовил предложения по индексации пенсий работающим

Доклад передан в Администрацию президента

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство России подготовило и направило в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина.

"По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, - говорится в сообщении. - Предложения по этому вопросу подготовлены. Доклад в установленном порядке передан в Администрацию президента".

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция, включая справороссов, а также ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.

Теги
Россия
Мосбиржа отмечает высокую волатильность цен на серебро на международных рынках
Биржа также напоминает, что при значительных изменениях в цене биржевого инструмента и при росте волатильности возможно повышение требований к гарантийному обеспечению
Читать полностью