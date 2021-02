Биржевые индексы РФ 1 февраля продемонстрировали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник продолжил торговаться в смешанной динамике. Так, к вечеру индекс Мосбиржи вырос на 0,43%, до 3291,14 пункта, индекс РТС снизился на 0,27%, до 1363,96 пункта. Доллар по отношению к рублю на 21:21 мск рос на 0,47%, до 76,1125 рубля, евро опускался на 0,02%, до 91,9050 рубля.

В свою очередь стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 2,2%, до $56,27 за баррель.

"На российском рынке акций в понедельник преобладали покупки. Несмотря на локальное усиление доллара США на валютном рынке и слабость январского индекса активности в производственном секторе (PMI) КНР, отступившего к семимесячным минимумам (51,5 п.), сырьевые товары показали отскок на старте недели. Нефть продолжила борьбу за ценовые уровни выше $55. Зарубежные биржевые индексы в большинстве своем также торговались в плюсе", - отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций".

В лидерах роста в понедельник оказались бумаги "Полиметалла" (+6,40%) и ТМК (+3,78%), TCS Group (+4,65%) и другие. "Акции золотодобывающих компаний в понедельник уверенно росли на фоне преодоления золотом отметки $1 850 за унцию. Основное движение, однако, наблюдалось в серебре, которое в течение дня подскакивало более чем на 10%, до максимума с 2013 года, но не смогло закрепиться выше $30 за унцию. Столь сильный скачок серебра связывают с активностью американских внутридневных трейдеров, которые намеренно "разгоняют" цены на металл, что ранее делали с некоторыми акциями", - полагает аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова.

Аутсайдерами торгов стали бумаги "Мосэнерго" (-1,67%), Детского мира ( -1,15%), Башнефти (-0,97%) и др.

Прогноз на вторник

"В ближайшие дни ожидаем отчетность ММК, Северстали, "Магнита", Сбербанка и др. компаний за IV квартал 2020 г. Прогнозируем продолжения разворота отечественных фондовых площадок вверх при позитивном внешнем фоне и консолидации нефтяных цен. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3 270-3 330 пунктов", - отмечает Евгений Миронюк, аналитик "Фридом Финанс".

"Во вторник умеренный оптимизм может сохраниться в настроениях инвесторов, для отечественных активов при этом важен будет геополитический фон. Завтра в США финансовые отчеты за 4К20 представят Alibaba Group Holding Inc., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. Также будет опубликована оценка квартального ВВП еврозоны. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник - 3 250-3 350 пунктов, курс рубля к доллару - 75,3-76,5", - добавляет Александр Бахтин.