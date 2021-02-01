Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия продлевает срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 февраля включительно. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года", - сообщили в штабе.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.

В Великобритании складывается крайне сложная эпидемическая обстановка из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть до 70% более заразным. Кроме того, его летальность может быть выше на 30%. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 103 млн человек, свыше 2,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 868 087 случаев заражения, выздоровели 3 318 173 человека, умерли 73 619. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.