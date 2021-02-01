Свыше 300 тыс. российских респираторов поставят в Германию в феврале - марте

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ сообщил о поставке более 300 тыс. респираторов российской Кимрской фабрики им. Горького будут поставлены в Германию в течение февраля - марта 2021 года. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"Российские респираторы Кимрской фабрики им. Горького будут поставлять в Германию. Речь идет о модели Лепесток-40 класса защиты FFP2 без клапана выдоха. Общее количество респираторов для немецких потребителей превышает 300 тыс. шт. Отгружены они будут по двум контрактам в феврале - марте 2021 года", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что первый контракт был подписан на 170 тыс. респираторов, второй - на 150 тыс.

"Интерес европейских компаний к респираторам и другим средствам индивидуальной защиты российского производства свидетельствует о высоком качестве выпускаемой нашими предприятиями продукции. Стоимость двух контрактов, заключенных с германским заказчиком, составляет более €130 тыс. Фабрика вносит свой вклад в реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - приводятся на сайте слова замминистра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова.

Как сообщает ведомство, заказы на поставку респираторов в ФРГ были получены фабрикой благодаря содействию торгового представительства РФ в Германии.