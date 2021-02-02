Фондовые торги в США завершились ростом ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к завершению торговой сессии в понедельник.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 229,29 пункта (0,76%) и остановился на отметке 30 211,91 пункта. Индекс S&P 500 набрал 59,62 пункта (1,61%) и оказался на отметке 3 773,86 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 332,71 пункта (2,55%), до 13 403,40 пункта.

Одной из причин роста котировок специалисты считают снизившуюся волатильность цен на акции компании GameStop, стоимость которых по итогам прошлой недели выросла примерно на 400%. К завершению торговой сессии в пятницу она составляла $325 за штуку. В понедельник акции компании подешевели на $100 (30,77%), до $225 за штуку.

Кроме того инвесторы испытывают оптимизм относительно мер, принимаемых администрацией президента США Джо Байдена в рамках борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями. "К началу выходных инвесторы были настроены крайне консервативно, но новости по ситуации с коронавирусом и продолжении стимулирования экономики добавили оптимизма, - приводит газета The Wall Street Journal слова инвестиционного аналитика компании Baird Патрика Спенсера. - В запасе есть еще большой объем средств, которые поступят на рынок".

Нефть марки WTI также выросла в цене. К 16:53 по времени Восточного побережья США (00:53 мск) цена поставок энергоносителя в марте поднялась на $1,3 (2,49%), до $53,43.