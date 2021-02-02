"Ведомости": для развития WiFi в школах "Ростелеком" заключит контракты на 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" планирует заключить контракты с компаниями в 16 регионах России для строительства внутришкольных сетей и подключения к ним WiFi-роутеров и видеокамер на сумму порядка 2,5 млрд рублей. Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

В "Ростелекоме" отметили, что регионы для создания внутришкольных сетей были отобраны для тестов в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" Минпросвещения. Позже строительство такой инфраструктуры может быть развернуто на территории всей страны.

По данным издания, более 500 млн рублей компания выделяет на WiFi и видеонаблюдение в школах Подмосковья, где планируется оснастить более 1,3 тыс. учебных заведений.

Как уточнили "Ведомостям" в компании, системы видеонаблюдения появились в школах перед президентскими выборами 2012 года. На оснащение более чем 90 000 избирательных участков веб-камерами и компьютерами было потрачено 13 млрд рублей, а после выборов школы получили оборудование в рамках благотворительной деятельности. Кроме того, камеры используются образовательными учреждениями во время проведения ЕГЭ.

Проект "Цифровая образовательная среда" входит в нацпроект "Образование", который направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.