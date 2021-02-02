Россияне в пандемию более чем на треть сократили число покупок в магазинах

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россияне в 2020 году на фоне пандемии коронавируса сократили число покупок в магазинах на 39% по сравнению с 2019 годом, при этом средний чек покупки вырос на 19% - до 1 105 рублей. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

Количество дистанционных покупок за прошлый год выросло на 127%, при этом средний чек онлайн-покупки снизился на 26% - до 1 379 рублей.

В топ онлайн-трат вошли одежда и аксессуары, где средний чек составил 1 179 рублей, супермаркеты (2 025 рублей) и финансовые сервисы, в том числе пополнение брокерских счетов и переводы (1 064 рублей). "Примечательно, что в 2019 году на первом месте были профессиональные услуги (среди которых можно отметить агентства по трудоустройству, ландшафтному дизайну, услуги подрядчиков, мастеров мелкого ремонта, клининга и т.п.), на втором - супермаркеты, на третьем - развлекательные онлайн-сервисы", - отмечают в "Русском стандарте".

При этом офлайн-траты россиян не поменялись - в топ-3 вошли те же категории, что и годом ранее: точки быстрого питания и фастфуд (средний чек - 552 рубля), супермаркеты (580 рублей), а также кафе и рестораны (2 209 рублей).

В рамках исследования учитывались данные эквайринговой сети "Русского стандарта", входящей в топ-5 по величине в стране. Аналитики банка изучили количество, суммы, средние чеки онлайн- и офлайн-покупок в 2019 и 2020 годах.