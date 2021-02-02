Исследование: зарплату в 45 тыс. рублей в среднем предлагают компании малого бизнеса

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Средняя зарплата на российских предприятиях малого и среднего бизнеса составляет около 45 тыс. рублей, свидетельствует исследование крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и инвестиционной платформы "Поток" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Средний размер зарплат, предлагаемых в вакансиях от работодателей в сегменте малого бизнеса, в течение 2020 года менялся незначительно и с февраля по ноябрь держался в диапазоне от 44 тыс. рублей до 45,7 тыс. рублей (или 38,3-40,6 тыс. рублей с учетом НДФЛ). По сравнению с январем - ноябрем 2019 года показатель за 11 месяцев 2020-го вырос на 4% год к году, до 44,7 тыс. рублей (или 38,9 тыс. рублей с учетом НДФЛ)", - указано в исследовании.

Согласно представленным расчетам, расходы предпринимателей на фонд оплаты труда (ФОТ) за 11 месяцев выросли на 2,4% год к году - в основном за счет сферы IT, где прирост составил 18%. "IT - единственная отрасль, где расходы на ФОТ росли в годовом исчислении в течение каждого месяца, причем двузначными темпами", - указано в документе.

В остальных исследуемых отраслях расходы на ФОТ в январе - ноябре росли более низкими темпами либо снижались. Так, предприятия, оказывающие курьерские услуги, увеличили расходы на 10%, предприятия оптовой торговли - на 7%, производители продуктов питания - на 3%, предприятия строительной отрасли - на 2%, логистические предприятия и участники арендного сегмента сохранили расходы на ФОТ на уровне прошлого года. Предприятия розничной торговли сократили расходы на 3%, предприятия общепита - на 11%, бьюти-сервисы - на 14%. Активнее других расходы на ФОТ снижали предприятия, занимающиеся ремонтом техники, - на 22%.