Минпромторг не исключает выпуск в РФ аналогов критически важных патентованных препаратов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ не исключает, что в экстренных случаях и при чрезвычайных ситуациях правительство будет принимать меры для обеспечения россиян необходимыми препаратами, в том числе разрешая российским фармпроизводителям использовать иностранные патенты для выпуска аналогов препаратов в РФ. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Российская Федерация будет принимать все необходимые решения, чтобы обеспечить граждан критически важными лекарственными препаратами. Если эта потребность экстренная и продиктована чрезвычайной ситуацией и правообладатель не готов к диалогу", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос, рассматривает ли министерство в отношении еще каких-либо препаратов меру, аналогичную применению механизма принудительного лицензирования в России препарата "Ремдеформ" компании "Фармасинтез".

В начале января правительство РФ разрешило "Фармасинтезу" выпускать лекарство от коронавируса без согласия владельцев патентов - Gilead Sciences. Производить свой аналог ремдесивира без согласия патентообладателя "Фармасинтез" сможет в течение одного года, а Минпромторг РФ в течение трех месяцев должен предоставить информацию о размере компенсации, которую Gilead Sciences получит за использование своих патентов.