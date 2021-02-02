РБК: "Ералаш" ищет партнеров для запуска новых сюжетов из-за проблем с финансированием

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" в настоящее время находится в поисках финансирования для запуска новых проектов, так как год назад он впервые остался без поддержки Минкультуры. Об этом изданию РБК сообщил продюсер "Ералаша" Аркадий Григорян.

"Кино непосредственно связано с постоянным поиском финансирования, а уж если вы снимаете детское кино - умножайте проблему на два. К сожалению, в прошлом году мы впервые остались без финансовой поддержки Министерства культуры. По этой причине мы ищем партнера для запуска новых сюжетов, если не найдем в ближайшее время, будем снимать за счет собственных средств" - отметил Григорян изданию.

Продюсер киножурнала подчеркнул, что остановка проекта не обсуждается, а также добавил, что "Ералаш" продолжит снимать двух-трехминутные ролики, которые будут транслироваться как на телевидении, так и в YouTube и TikTok.

Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Борисом Грачевским и Александром Хмеликом.