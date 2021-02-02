Продажи успокоительных препаратов в 2020 году упали на 14,2% по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россияне стали покупать в 2020 году успокоительные препараты на 14,2% меньше, чем в 2019 году, об этом сообщается в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru.

По данным аналитики, одним из "перевернутых" трендов фармрынка стало падение аптечных продаж в сегменте успокоительных препаратов. На фоне их среднегодового прироста в 10-15% на протяжении последних трех лет, в 2020 году падение составило 14,2% в денежном выражении по сравнению с 2019 годом.

Разворот тренда к отрицательной динамике произошел в апреле 2020 года и далее сохранялся все последующие месяцы до конца года. При этом основное падение в 2020 году пришлось на IV квартал по сравнению с 2019 годом, а именно на 35,6% в денежном выражении.

Так, в октябре падение составило 28,5%, в ноябре - 31,8% в денежном выражении. Самым "провальным" стал декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года: падение продаж составило 46,4% в денежном выражении.

При этом общий рост продаж аптечного сегмента составил 10,9% в деньгах по результатам девять месяцев 2020 года. Это рекордный показатель за последние шесть лет, обусловленный, прежде всего, продажами дорогостоящих лекарств от коронавируса и высоким спросом на маски, средства от простуды, противовирусные препараты, термометры, препараты для укрепления иммунитета и антисептики для рук.