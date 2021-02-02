Перевозка грузов через крупнейший аэропорт ЯНАО выросла в 2020 году на 8%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Грузопоток чрез аэропорт Нового Уренгоя, крупнейшего авиаузла Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), вырос на 8% в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта во вторник.

"Грузовой терминал аэропорта Новый Уренгой (управляется УК "Аэропорты Регионов") в 2020 году обработал 4,5 тыс. тонн груза и почты, это на 8% больше аналогичного показателя 2019 года. Лидирующими направлениями грузового обмена стали Москва и Сабетта, почтового - Москва, Тюмень и Салехард. Наибольшую долю обработанного груза в Новом Уренгое составили: промышленное оборудование, продукты питания и товары народного потребления", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что количество обработанного в 2020 году груза без учета обработки почты выросло на 9,2%. Основными драйверами роста грузопотока стали перевозки в удаленные северные населенные пункты: Новый Порт, Сабетта, Ванкор. Более половины всех грузов через аэропорт Нового Уренгоя перевозится на грузовых воздушных судах Ил-76 и его модификациях. В труднодоступные регионы перевозки осуществляются на вертолетах Ми-8.

"В настоящее время аэропорт проводит работу по повышению сервиса обслуживания клиентов и обработки грузов - на территории грузового комплекса вводятся дополнительные складские площади (более 500 кв. м) под расширение зоны приема и выдачи грузов, предполетного досмотра, а также хранения", - рассказали в аэропорту.

В 2021 году управляющая компания "Аэропорты Регионов" продолжит масштабную модернизацию аэропорта Новый Уренгой: реконструкцию аэродрома и строительство нового пассажирского терминала. Все работы по строительству и реконструкции будут проведены без прекращения работы аэропорта.