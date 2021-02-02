Кабмин расширил программу льготных авиаперевозок на всех жителей Дальнего Востока

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распространении программы льготных авиаперевозок на всех жителей Дальнего Востока. Об этом во вторник сообщает пресс-служба кабмина.

"Отныне пассажиры всех категорий, а не только льготники, зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством. В списке таких рейсов 21 маршрут", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в список маршрутов вошли перелеты с территории Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Речь идет о маршрутах в столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска. Кроме того, в списке перелеты в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.

Ранее по программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в эконом-классе могли граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

В новость внесены изменения (09:30 мск) - уточняется формулировка во втором предложении третьего абзаца, верно - "речь идет о маршрутах в столицу".