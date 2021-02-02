Россия в январе увеличила выработку электроэнергии на 4,8%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Объем производства электроэнергии в России в январе 2021 года возрос на 4,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 107,1 млрд кВт⋅ч, следует из материалов Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Потребление электроэнергии за отчетный период увеличилось на 4,2% в годовом выражении и составило 104,7 млрд кВт⋅ч.

Выработка электроэнергии в Единой энергосистеме России в январе текущего года также выросла на 4,8%, до 105,5 млрд кВт⋅ч.

Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что энергопотребление в России в январе 2021 года возросло на 4,1%.

Экспорт электроэнергии

Экспорт электроэнергии из России в январе 2021 года возрос на 0,9% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года, до 2,4 млрд кВт⋅ч.

При этом, по данным ЦДУ ТЭК, за отчетный месяц Россия не импортировала электроэнергию, тогда как в январе 2020 года объем импорта составил 0,1 млрд кВт⋅ч.

Добыча угля

Добыча угля в России в январе выросла по сравнению с показателем января прошлого года на 1,4% - до 33,965 млн тонн. Поставки российского угля на внутренний рынок в отчетный период упали на 7,3% - до 15,85 млн тонн. Экспорт угля в январе вырос на 26,1% - до 16,31 млн тонн.

Добыча крупнейших угольных компаний в январе 2021 года составила: СУЭК - 9,02 млн тонн угля (снижение на 9,9%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 2,88 млн тонн (снижение на 3,8%), ХК "СДС-Уголь" - 1,53 млн тонн (минус 0,9%), "Востсибуголь" - 1,02 млн тонн (минус 26,4%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 475 тыс. тонн (снижение почти на 55%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 201 тыс. тонн (минус 27,4%).

При этом "Распадская угольная компания" (входит в Evraz) нарастила добычу угля на своих площадках в Новокузнецке и Междуреченске на 21,9% и 26% соответственно - до почти 1,2 млн тонн и 931 тыс. тонн.

Добыча нефти

Добыча нефти и газового конденсата в России в январе 2021 года уменьшилась на 10,3%, до 42,962 млн тонн по сравнению с январем прошлого года.

Россия снижает добычу в рамках сделки ОПЕК+ для стабилизации рынка. При этом в декабре объем извлечения нефти упал на 11,1%, до 42,5 млн тонн. Таким образом, в январе страна начала постепенное восстановление добычи в соответствии с договоренностями.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), "Роснефть" в январе снизила добычу нефти на 11,6%, до 15,8 млн тонн. Добыча "Лукойла" за тот же период сократилась на 12,3%, до 6,09 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в январе снизил добычу на 13,1%, до 4,488 млн тонн. Компания "Газпром нефть" за месяц добыла 4,74 млн тонн, что на 6,2% ниже показателя годом ранее.

Добыча "Татнефти" в январе уменьшилась на 11,9%, до 2,2 млн тонн. "Новатэк" добыл 1,039 млн тонн нефти (рост на 2,9%). Операторы соглашения о разделе продукции сократили добычу нефти и конденсата на 5,3%, до 1,199 млн тонн.

ОПЕК и добыча

Рост добычи в январе текущего года по отношению к декабрю 2020 года стал возможен благодаря смягчению ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Страны - участницы соглашения могут нарастить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), в результате чего уровень сокращения добычи в ОПЕК+ составит 7,2 млн б/с против 7,7 млн б/с в декабре 2020 года. На Россию в квоте восстановления приходится 125 тыс. б/с.

В феврале и марте Россия также может продолжить наращивать добычу, такая договоренность была достигнута на встрече стран ОПЕК+ 5 января 2021 г. Увеличение квоты составит 130 тыс. б/с за два месяца.

При этом все остальные страны добровольно усилят сокращение добычи на 425 тыс. б/с, а Саудовская Аравия и вовсе на 1 млн б/с.