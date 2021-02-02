Поставка дефицитных марок бензина в Приамурье будет произведена по линии госрезерва

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Дефицит бензина популярных марок в Амурской области будет устранен за счет временной схемы снабжения топливом из госрезерва, сообщил во вторник на своей странице в Instagram губернатор Василий Орлов.

Дефицит бензина марок АИ-92 и АИ-95 на некоторых автозаправочных станциях Амурской области возник в связи с ремонтными работами на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе.

"Чтобы снять остроту ситуации, мы направили письмо министру энергетики России Александру Новаку с просьбой разрешить открыть госрезерв топлива. Такое решение принято. Ждем поставки по этой линии и 92-го, и 95-го бензина. Кроме того, сегодня пришли цистерны с топливом из Сургута", - написал губернатор.

По информации министерства экономического развития и внешних связей области, топливо, доставленное из Сургута, на автозаправочные станции поступит в среду утром.

Уточняется, что в рамках разработанной оперативной временной схемы снабжения топливом из Росрезерва в регион в течение двух недель планируется доставить более 2 тыс. тонн 92-го и более 1 тыс. тонн 95-го бензина. "Первые отгрузки в Приамурье начнутся уже сегодня. В настоящее время имеется договоренность с РЖД об обеспечении "зеленого коридора" для ускорения поставок. Это позволит обеспечить амурчан автомобильным топливом до полноценного запуска Хабаровского НПЗ", - приводит пресс-служба регионального министерства экономического развития и внешних связей слова его главы Людмилы Старковой.