Кабмин не планирует вводить в России продовольственные карточки

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки граждан. Это подчеркнул во вторник пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

"Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается", - сказал он, отметив, что приоритет при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам отдается тем мероприятиям, "которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности".

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на источник, что Минпромторг направил в кабмин предложения о получении гражданами продовольственной поддержки от государства.