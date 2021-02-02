{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кабмин не планирует вводить в России продовольственные карточки

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки граждан. Это подчеркнул во вторник пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

"Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается", - сказал он, отметив, что приоритет при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам отдается тем мероприятиям, "которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности".

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на источник, что Минпромторг направил в кабмин предложения о получении гражданами продовольственной поддержки от государства.

Теги
Россия
ВЭБ с партнерами рассматривает создание горнолыжных комплексов и сети гостиниц в России
В госкорпорации сообщили, что общая стоимость всех проектов оценивается в десятки миллиардов рублей
Читать полностью