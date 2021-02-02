Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 75,99 руб.

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,2% - до отметки 75,99 руб., курс евро - на 0,09%, до 91,7 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:27 мск американская и европейская валюты ослабили снижение. Так, курс доллара находился на уровне 76,03 руб. (-0,15%), евро снижался до 91,75 руб. (-0,04%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 1,01% и достиг 3324,24 пункта, индекс РТС увеличился на 0,84%, до 1375,46 пункта.

К 10:33 мск биржевые индексы демонстрировали положительную динамику. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3333,34 пункта (+0,27%), индекс РТС рос на 0,44%, до 1381,53 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,94% - до $56,88 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,01% и торгуется на уровне $53,96 за баррель.