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Минцифры разъяснило порядок включения софта в реестр российского ПО

Разработчикам после обновления программных продуктов не нужно будет повторно подавать заявку для включения в этот реестр
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Разработчикам после обновления программных продуктов не нужно будет повторно подавать заявку для включения в реестр российского программного обеспечения (ПО). Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"При выпуске новой версии программы производителю не требуется повторно подавать заявку на включение в реестр - такое решение было принято на экспертном совете по программному обеспечению при Минцифры России. Ранее представители компаний-разработчиков обращались в ведомство с просьбой дать разъяснение по порядку действий производителей в таких ситуациях", - сообщили в министерстве.

Исключением являются версии программного обеспечения, обладающие различными функциональными характеристиками и, как следствие, относящиеся к разным классам ПО, а также построенные на различных технологических стеках. Также новую заявку необходимо подать, если исключительные права на версии программного обеспечения принадлежат различным правообладателям.

"Включение продукта в реестр российского ПО - условие для получения льготы по НДС (0% вместо 20%). После объявления президентом России о беспрецедентных налоговых условиях для IТ-отрасли количество заявок увеличилось в несколько раз. Наша задача сегодня - сделать процедуру включения в реестр максимально понятной, прозрачной и эффективной", - прокомментировал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

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