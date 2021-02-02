Siemens Energy планирует сократить около 8 тыс. рабочих мест к 2025 году

ТАСС, 2 февраля. Компания Siemens Energy планирует к 2025 году сократить 7,8 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках программы оптимизации деятельности. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте концерна.

Сообщается, что в основном сокращения затронут сотрудников, занятых в газовом и энергетическом секторе. При этом около 75% увольнений придется на административно-управленческий аппарат и сферу продаж. Вместе с тем, как указывается в пресс-релизе, Siemens Energy сократит 3 тыс. рабочих мест в Германии, 1,7 тыс. - в США и 3,1 тыс. - в других странах мира. В компании уточнили, что хотя реорганизация производства должна быть осуществлена к концу 2025 года, значительную часть сокращений следует провести к концу 2023 года.

"Энергетический рынок стремительно меняется. Это дает нам возможности, но в то же время ставит перед нами большие задачи", - отметил президент Siemens Energy AG Кристиан Брух. "С помощью данной программы мы стремимся восстановить нашу конкурентоспособность и финансовую стабильность", - добавил он. "Мы полностью осознаем, что это сложная программа для наших сотрудников. Следовательно, мы примем все возможные меры социальной защиты персонала", - заключил он.

В компании по всему миру работают около 385 тыс. человек. Концерн активно действует в России.