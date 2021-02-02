Польские бизнесмены подали в суд первые иски по возмещению ущерба от локдауна

ВАРШАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Первые иски по возмещению ущерба, связанного с введенными из-за пандемии коронавируса ограничениями, подали в суд польские предприниматели. Об этом сообщает во вторник интернет-портал Business Insider Polska.

По данным портала, ответчиком выступает Государственное казначейство, интересы которого в суде будет представлять Генеральная прокуратура. Сообщается, что пока суды приняли только два иска на сумму 673 тыс. злотых (около $181 тыс.). "Пока поступили только два иска, связанные с так называемым локдауном. Один из них, на сумму 215 тыс. злотых, поступил от владельца торговой галереи, второй, на 458 тыс. злотых, подал владелец спортивного зала", - сообщил представитель Генпрокуратуры Бартош Сватек.

Известно также, что часть туристических компаний, пострадавших от ограничений, готова потребовать от государства возмещения ущерба на 140 млн злотых (около $37,5 млн).

"В связи с тем, что часть исков судами может быть удовлетворена, существует риск для национального бюджета", - прогнозирует портал.

Ситуация с коронавирусом

В Польше с марта прошлого года действовал объявленный властями режим эпидемии. До 31 января 2021 г. в стране закрыли театры и кинотеатры, спортивные комплексы, гостиницы, горнолыжные склоны. Гражданам рекомендовали оставаться дома и работать удаленно. По всей стране действовал масочный режим. Рестораны, кафе и бары работали только навынос. Приглашать в гости более пяти человек было запрещено. Большинство школьников учились дистанционно, за исключением учеников младших классов.

С 1 февраля власти республики позволили возобновить работу магазинов в торговых центрах. Ранее там были открыты только продуктовые и хозяйственные магазины, а также аптеки. Помимо этого, двери для посетителей с соблюдением санитарных норм открыли музеи и художественные галереи.

Ситуация с распространением коронавируса в Польше в последние дни стабилизировалась. Суточный прирост не превышает 7-8 тыс. новых случаев в день. Всего начиная с 4 марта, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1,5 млн человек, умерли 37 тыс., выздоровели 1,2 млн. За все время эпидемии в Польше было сделано более 8,6 млн тестов на коронавирус.