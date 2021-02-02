Основатель фонда Baring Vostok Калви в суде отверг обвинение в растрате

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник начал рассмотрение по существу дела о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, который во вступительной части процесса отверг обвинение, передает корреспондент ТАСС.

"Я не признаю себя виновным", - сказал Калви, отвечая на вопрос судьи.

Калви заявил, что не совершал никаких противоправных действий и не создавал преступную группу. "В процессе расследования правоохранительные органы умышленно игнорировали все доказательства в пользу законности всех совершавшихся операций, которые делают ничтожным это обвинение. Я рассчитываю, что суд исследует эти доказательства и даст им оценку", - сказал обвиняемый.

Заседание открыли прокуроры с оглашения обвинительного заключения. Как из него следует, Калви разработал и возглавил осуществление схемы растраты денег. "Подсудимые составили и осуществили план хищения средств в корыстных целях. Сформированная Калви группа отличалась устойчивостью, тщательной подготовкой, четкой согласованностью и общим пониманием целей", - заявил гособвинитель.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему хищения 2,5 млрд рублей при выдаче кредитов компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).