"Камаз" запускает вторую линию по производству защитных масок

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Камаз" запускает вторую автоматическую линию для изготовления защитных масок на территории своего завода запасных частей и компонентов. Производительность новой линии - 35 шт. в минуту, говорится в сообщении автоконцерна.

"На заводе запасных частей и компонентов "Камаза" завершается монтаж второй линии по производству респираторов KN95, - отмечается в сообщении. - Поставщик оборудования - китайская компания Sinoped International (Liaoning) Co., Ltd."

На первой линии, запущенной в июле прошлого года, работникам удалось достичь производительности в 15 тыс. шт. в сутки (250 тыс. шт./месяц). При этом руководство компании поставило задачу выйти на объем производства в 450-500 тыс. шт. в месяц. Поэтому приняли решение закупить вторую автоматическую линию по изготовлению защитных масок, рассказали в "Камазе".

"Сегодня на первой линии трудится 20 человек, в их числе - мастера, операторы, наладчики, упаковщики. Работа организована в две смены. С февраля должна быть обеспечена круглосуточная работа обеих линий", - отметил главный энергетик ЗЗЧиК Радик Хазиев.

Респиратор KN95, выпускаемый на "Камазе", представляет собой четырехслойную маску. Для двух внутренних слоев используется фильтрующая ткань мельтблаун. Крайние слои изготовлены из гипоаллергенного материала спанбонд. Респираторы имеют степень защиты FFP3 - их можно применять в красной зоне, они способны защитить от 99% вредоносных частиц.

По словам Хазиева, основными потребителями масок стали медучреждения Набережных Челнов и Республики Татарстан. "С запуском второй линии мы сможем обеспечить респираторами KN95 всех работников "Камаза", включая дочерние организации", - пояснил он.

О компании

"Камаз" - крупнейший российский производитель грузовых автомобилей. Входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).