МЭР ожидает снижения потребительских цен в России во II квартале

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пик инфляции в РФ в годовом выражении, согласно последним статистическим данным, еще не пройден, снижение потребительских цен начнется во II квартале этого года, сообщила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова.

"Анализируя поступающие статистические данные, видим, что пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. При этом речь идет о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года", - отметила Крючкова, слова которой передает пресс-служба министерства.

По ее словам, в результате принятых правительством мер сдерживания роста цен на социально значимые товары инфляция стабилизируется в помесячном выражении. "Оценки, предоставляемые Минсельхозом и Минпромом России по состоянию рынка, дают основания полагать, что во втором квартале 2021 года начнется снижение потребительских цен год к году", - указала она.

Согласно данным Росстата, потребительские цены в России с 19 по 25 января 2021 года выросли на 0,2%. С начала января потребительские цены выросли на 0,8%. Для сравнения, за весь январь 2020 года потребительские цены выросли на 0,4%. В годовом выражении инфляция в РФ на 25 января 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) была на уровне 5,29%.

Инфляция в РФ по итогам декабря 2020 года составила 4,9% в годовом выражении.

2 февраля Росстат представит данные по инфляции за период с 26 января по 1 февраля. Оценка индекса потребительских цен за январь будет представлена 5 февраля.

О ситуации с ценами на продукты

9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания, в том числе на макароны, сахар и муку. Глава государства подчеркнул, что проблема связана не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. Он назвал такую ситуацию недопустимой и потребовал оперативно принять меры.

Уже через неделю Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до 1 апреля 2021 года. Также был подготовлен и принят закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.